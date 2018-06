Freiburg (SID) - Bundesliga-Aufsteiger SC Freiburg hat in der vergangenen Saison die Fair-Play-Wertung der Deutschen Fußball Liga (DFL) gewonnen. Die Breisgauer erhalten dafür ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro, das der Klub für Infrastrukturmaßnahmen in seiner Fußballschule verwenden will. "Diese Auszeichnung freut uns, denn sie bewertet nicht nur die Leistung auf dem Platz, sondern den Auftritt des gesamten Vereins", sagt SC-Präsident Fritz Keller.

Neben Gelben und Roten Karten werden in der Wertung auch Kriterien wie "Respekt gegenüber dem Gegner" oder das "Verhalten von Mannschaftsoffiziellen" beurteilt. Ebenso fließt das Verhalten des Publikums mit in die Gesamtwertung ein. Die Bewertung erfolgt nach jedem Spiel durch den Schiedsrichter-Beobachter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).