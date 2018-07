Aalen (SID) - Die deutschen U19-Junioren treffen im Spiel um Platz fünf bei der Fußball-EM in Baden-Württemberg auf die Niederlande. Der Oranje-Nachwuchs kam im abschließenden Gruppenspiel in Aalen gegen Frankreich mit 1:5 (1:2) unter die Räder und rutschte in der Tabelle auf den dritten Rang ab. Im Play-off-Spiel geht es am Donnerstag (19.00/Eurosport) in Sandhausen um die Teilnahme bei der U20-Weltmeisterschaft 2017 in Südkorea.

Die Franzosen sicherten sich als Gruppenzweiter dank des Dreierpacks von Jean-Kévin Augustin (29./48./75.) und des Doppelpacks von Kylian Mbappé (10./63.) den letzten Startplatz im Halbfinale und treffen dort auf Portugal. Dem niederländischen Kapitän Abdelhak Nouri (36., Foulelfmeter) gelang nur der Ehrentreffer.

Top-Favorit England, der sich zum Abschluss der Vorrunde in Heidenheim mit 2:1 (2:0) gegen Kroatien durchsetzte, bekommt es mit Italien zu tun. Die "Three Lions" standen schon vor dem Spiel als Gruppensieger fest.

Das deutsche Team hatte nach dem Verpassen des Halbfinals bei der Heim-EM mit einem 3:0 gegen Österreich am Sonntag zumindest die Chance auf das Minimalziel WM-Qualifikation gewahrt.