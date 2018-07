Durban (dpa) - Rund 18 000 Forscher, Aktivisten und Regierungsvertreter treffen sich von heute an bei der Welt-Aids-Konferenz in Durban. Zur Eröffnung der einwöchigen Tagung in der südafrikanischen Hafenstadt wird UN-Generalsekretär Ban Ki Moon erwartet. Auch Prominente, die sich im Kampf gegen HIV/Aids engagieren, nehmen teil: der britische Prinz Harry etwa, Sänger Elton John und die Schauspielerin Charlize Theron.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.