London (AFP) Großbritanniens neue Premierministerin Theresa May wohnt künftig in der Downing Street 11. Die Regierungschefin entschied sich damit wie ihre drei Vorgänger für die geräumige Wohnung in dem Nachbarhaus ihrer offiziellen Residenz in der Downing Street 10, wie ihr Büro am Montag bekanntgab. Demnach wird sie in den kommenden Tagen dort einziehen.

