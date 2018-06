Stuttgart (dpa) - Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat sich wegen der von Präsident Recep Tayyip Erdogan angekündigten Rache nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei besorgt gezeigt. Mit seinen Äußerungen über "Vergeltung und Säuberung" polarisiere der Präsident die Gesellschaft, kritisierte der Bundesvorsitzende der Gemeinde, Gökay Sofuoglu. Die angedrohten Maßnahmen würden natürlich nicht nur die Putschisten betreffen, sagte er der dpa. Sofuoglu sieht in der Verfolgung Tausender Richter die Gefahr, dass der misslungene Staatsstreich dazu genutzt werden könnte, in die Vergangenheit abzugleiten.

