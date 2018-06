Rom (dpa) - Genervte Passagiere, lange Schlangen, verspätete Flüge: Wegen einer Computerpanne ist am Flughafen in Rom zeitweise Chaos ausgebrochen. Eine Verbindung des Netzwerkbetreibers Fastweb war in der Gegend um den Flughafen Fiumicino unterbrochen, was den Check-in vor allem am Terminal 3 behinderte. Flüge verspäteten sich um Stunden. Am Nachmittag wurde die Verbindung wieder hergestellt, teilte der Flughafenbetreiber mit, es gebe aber weiter Verspätungen. Viele Passagiere warteten in sengender Sonne vor dem Terminal.

