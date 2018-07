Hohenstein-Ernstthal (SID) - Nach seinem folgenschweren Sturz im Warm-up zum Heimrennen auf dem Sachsenring wird MotoGP-Pilot Stefan Bradl (Zahling) in dieser Woche bei den Testfahrten in Spielberg/Österreich fehlen. Die Ärzte haben dem 26-Jährigen wegen seiner Gehirnerschütterung mindestens eine Woche Ruhe verordnet.

Bradl war vor dem Großen Preis von Deutschland schwer gestürzt und konnte nicht an den Start gehen. Bei einer Computertomographie im nahegelegenen Klinikum Chemnitz wurde die in der Clinica Mobile an der Strecke getroffene Diagnose bestätigt. Schon im Vorjahr hatte der Aprilia-Fahrer den Grand Prix in der Heimat nach einem Kahnbeinbruch verpasst.

Damit beginnt für Bradl vorzeitig die Sommerpause. Nach den Tests am Dienstag und am Mittwoch in der Steiermark geht es an gleicher Stelle am 14. August weiter. Der Österreich-GP gehört nach 19 Jahren Pause wieder zum Rennkalender.