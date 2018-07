Köln (SID) - Die Sportwelt schaut gebannt nach Kanada: Am Montag droht Russland das ultimative Doping-Beben, der kanadische Anwalt Richard McLaren stellt in Toronto seinen Bericht zu möglichen Doping-Manipulationen während der Olympischen Spiele 2014 in Sotschi vor. Sollten die Enthüllungen so brisant wie befürchtet und der russische Geheimdienst tatsächlich in die Machenschaften involviert sein, könnte sogar ein Komplett-Ausschluss Russlands für die Sommerspiele in Rio wieder ein Thema werden.

In Spanien und Andorra war sie schon, am Montag macht die Tour de France ihren nächsten Abstecher ins Ausland. Die knüppelharte finale Woche der 103. Frankreich-Rundfahrt wird mit einer vergleichsweise einfachen Etappe in die Schweiz eingeläutet. Über 209 km führt die Strecke von Moirans-en-Montagne nach Bern, wo bergfeste Sprinter wie John Degenkolb oder Peter Sagan als erste über den Zielstrich fahren dürften.