Istanbul (AFP) Nach dem fehlgeschlagenen Militärputsch in der Türkei sind nach Presseangaben mehr als hundert Generäle und Admiräle festgenommen worden. Insgesamt seien seit der Niederschlagung des Umsturzversuchs am Samstagmorgen 103 Admiräle und Generäle in Gewahrsam genommen worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Darunter ist auch der frühere Kommandeur der Luftwaffe, Akin Öztürk, der als einer der Putschistenführer gilt.

