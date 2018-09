Cleveland (AFP) Beim Parteitag der US-Republikaner in Cleveland ist ein offener Streit über das Verfahren zur Nominierung des Präsidentschaftskandidaten ausgebrochen. Gegner des Immobilienmilliardärs Donald Trump, der die Vorwahlen der Partei gewonnen hatte, stemmten sich zu Beginn des Parteitags am Montag in Cleveland dagegen, dass die Regeln durch bloße Akklamation verabschiedet werden sollten.

