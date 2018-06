München (dpa) - Mit dem Ferienbeginn in mehreren Bundesländern wird es am nächsten Wochenende auf den Straßen erneut eng. "Die Stausaison nähert sich dem Höhepunkt", warnte der ADAC in München. In Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beginnen die Sommerferien. Aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland rollt die zweite Reisewelle an. Hinzu kämen Autourlauber aus Skandinavien, den Niederlanden und anderen Teilen Europas. "Wer unter der Woche, zum Beispiel am Dienstag oder Mittwoch, fahren kann, reist meist entspannter", so der Autoclub.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.