Erfurt (AFP) Bereits zum zweiten Mal binnen wenigen Tagen hat ein ausgebüxtes Känguru die Bundespolizei in Erfurt in Atem gehalten. Nach einem ersten Ausflug am vergangenen Freitag sei das Tier am Montag erneut aus seinem Gehege entwichen, teilten die Beamten am Dienstag mit. Am Abend sei das Känguru nahe einer Bundesstraße gesichtet worden und dann auf eine Bahnstrecke gehüpft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.