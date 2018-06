Würzburg (AFP) Nach der Axt-Attacke in einem Regionalexpress bei Würzburg gehen die zuständigen bayerischen Ermittlungsbehörden von einem politischen Hintergrund aus. Die Gewalttat sei "wohl politisch motiviert" gewesen, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Erik Ohlenschlager am Dienstag vor Journalisten in Würzburg. Der 17-jährige Attentäter hatte am Montagabend bei Würzburg Fahrgäste mit einer Axt angegriffen und mindestens fünf Menschen schwer verletzt - die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beanspruchte die Tat für sich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.