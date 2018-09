München (AFP) Erstmals hat die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) einen Anschlag in Deutschland für sich beansprucht. Der nach einer Axt- und Messerattacke bei Würzburg getötete 17-jährige Afghane sei einer ihrer "Kämpfer" gewesen, verkündete die dem IS nahestehende Agentur Amaq am Dienstag. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bestätigte den Fund einer handgemalten IS-Fahne im Zimmer des Jugendlichen.

