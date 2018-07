Düsseldorf (AFP) Nach der vorläufigen Einstellung des Strafverfahrens zur Duisburger Loveparade-Katastrophe haben Hinterbliebene in einer Internetpetition mehr als 350.00 Unterschriften für eine Wiederaufnahme des Verfahrens gesammelt. Die Petition soll nun am kommenden Montag, einen Tag nach dem sechsten Jahrestag des Unglücks, dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf übergeben werden, wie die Opferanwälte der Kanzlei Baum, Reiter & Collegen am Dienstag in Düsseldorf mitteilten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.