Düsseldorf (AFP) Nach dem gescheiterten Verkauf des Flughafens Hahn erhebt der frühere rheinland-pfälzische Regierungschef Rudolf Scharping (SPD) schwere Vorwürfe gegen die Beratungsfirma KPMG. "Nur ein wenig tieferes Bohren in zugänglichen chinesischen Quellen hätte zu einer knallroten Ampel führen müssen", schrieb Scharping in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" vom Dienstag. KMPG hatte den Verkauf an den chinesischen Investor SYT begleitet.

