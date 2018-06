Paris (AFP) In Frankreich steht die umstrittene Arbeitsrechtsreform kurz vor der Verabschiedung. Der Senat in Paris stimmte zwar am Dienstag gegen die Vorlage; die Regierung will das Gesetz am Mittwoch jedoch notfalls erneut mittels einer Sonderregel der Verfassung durch die Nationalversammlung drücken. Der Text wäre dann voraussichtlich am Donnerstag endgültig angenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.