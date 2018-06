Grenoble (AFP) In den französischen Alpen hat ein Mann eine Frau und ihre drei Töchter mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Ermittler in einem Feriendorf in Laragne im Département Hautes-Alpes. Das mögliche Motiv des 37 Jahre alten Verdächtigen stehe noch nicht fest, erklärte die Staatsanwaltschaft in Gap. Der Mann befinde sich in Polizeigewahrsam.

