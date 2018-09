Madrid (SID) - Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sich mit guten Nachrichten aus seinem Urlaub nach dem EM-Triumph gemeldet. "Ich wollte nur allen sagen, dass es mir gut geht und ich stärker wieder zurückkomme", sagte der 31 Jahre alte Portugiese, der am 10. Juli im Finale gegen Gastgeber Frankreich (1:0 n.V.) eine Bänderdehnung im linken Knie erlitten hatte, am Montag in einem Instagram-Video.

Laut Marca soll Ronaldo wegen der Verletzung aber die ersten Saisonspiele beim spanischen Rekordmeister und Champions-League-Sieger Real Madrid verpassen.