Senica (SID) - Die U19-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind mit einer Auftaktniederlage in die Europameisterschaft in der Slowakei gestartet. Das Team von DFB-Trainerin Maren Meinert verlor gegen Spanien am Dienstagabend mit 0:1 (0:0) und muss bereits um den angestrebten Einzug ins Halbfinale bangen.

Nahikari Garcia (62.) traf für U19-Vize-Europameister Spanien. Am Freitag trifft Deutschland im zweiten Gruppenspiel auf die Schweiz, die ihre Partie gegen Österreich mit 3:0 für sich entschied.