Montréal (SID) - Nach der Veröffentlichung der erschreckenden Details aus dem McLaren-Report hat die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA dem Fußball-Weltverband FIFA empfohlen, die Rolle des russischen Sportministers Witali Mutko zu überprüfen. Das geht aus den sieben "Schlüsselempfehlungen" der WADA-Exekutive nach der Enthüllung des systematischen und staatlich gestützten Dopings in Russland hervor. Mutko, Präsident des russischen Fußball-Verbandes RFS, sitzt auch im Council des Weltverbandes.

"Die Ethikkommission der FIFA sollte die Vorwürfe, die den Fußball betreffen, und die Rolle, die ein Mitglied des Exekutivkomitees, Minister Witali Mutko, spielt, untersuchen", hieß es in einem WADA-Statement am Montag. Mutko wird im McLaren-Report die aktive Beteiligung an der Vertuschung von Dopingfällen vorgeworfen.

Die FIFA betonte in einer Stellungnahme die Unabhängigkeit seiner Ethikwächter. Man werde von der WADA nun alle Details, welche die im Bericht erwähnten Dopingfälle im russischen Fußball betreffen, anfordern und anschließend über weitere Schritte beraten.