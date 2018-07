Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Juli 2016:

29. Kalenderwoche

201. Tag des Jahres

Noch 165 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Bernulf, Poppo

HISTORISCHE DATEN

2015 - Der frühere AfD-Vorsitzende Bernd Lucke und rund 70 weitere Ex-Mitglieder der Partei gründen in Kassel die "Allianz für Fortschritt und Aufbruch" (Alfa).

2014 - Bei einem Busunglück auf der Autobahn 4 bei Dresden sterben elf Menschen.

1996 - Der bosnische Serbenführer Radovan Karadzic legt auf Druck aus den USA und Jugoslawien alle Ämter in der "Serbischen Republik" in Bosnien formell nieder.

1996 - In der Affäre um Millionen-Betrügereien mit Herzklappen werden nach zweijährigen Ermittlungen bundesweit Verfahren gegen 1860 Ärzte und Techniker von 418 Kliniken eingeleitet.

1991 - Die PDS scheitert mit ihrer Klage gegen die Verwaltung ihres Vermögens durch die Treuhandanstalt vor dem Bundesverfassungsgericht.

2001 - Allianz und Dresdner Bank können nach einer Entscheidung der EU-Kommission zum größten deutschen Allfinanzkonzern fusionieren.

1980 - In Moskau werden die XXII. Olympischen Spiele eröffnet. 50 Länder, darunter die Bundesrepublik, boykottieren die Spiele wegen der sowjetischen Afghanistan-Invasion.

1961 - Kuwait, seit 1899 britisches Protektorat, erlangt die Unabhängigkeit.

711 - In der Schlacht am Rio Guadalete besiegen die Araber die Westgoten unter Roderich und beginnen mit der Eroberung Spaniens.

AUCH DAS NOCH

2012 - dpa meldet: Ein Toast, den Prinz Charles am Morgen seiner Hochzeit mit Prinzessin Diana auf dem Frühstückstisch gehabt haben soll, hat bei einer Auktion umgerechnet fast 300 Euro eingebracht. Zwei Telefonbieter kämpften um das 30 Jahre alte Stück Weißbrot. Am Ende ging es für 230 Pfund an einen nicht namentlich genannten Käufer.

GEBURTSTAGE

1976 - Benedict Cumberbatch (40), britischer Schauspieler ("The Imitation Game")

1971 - Vitali Klitschko (45), ukrainischer Politiker und Boxer

1956 - Juliane Werding (60), deutsche Schlagersängerin und Liedermacherin ("Am Tag als Connie Kramer starb")

1951 - Monika Baumgartner (65), deutsche Schauspielerin ("Der Bergdoktor")

1946 - Ilie Nastase (70), rumänischer Tennisprofi, Nummer eins der Weltrangliste 1973-1974

TODESTAGE

2014 - Iring Fetscher, deutscher Politologe und Schriftsteller ("Karl Marx und der Marxismus"), geb. 1922

2006 - Jack Warden, amerikanischer Schauspieler ("Verdammt in alle Ewigkeit"), geb. 1920