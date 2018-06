New York (dpa) - Im nigerianischen Bundesstaat Borno sind nach Angaben des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen fast eine Viertelmillion Kinder stark unterernährt. 49 000 dieser 244 000 betroffenen Kinder würden ohne Versorgungshilfe sterben, warnte Unicef in einer Mitteilung. Im Schnitt drohe der Tod von täglich 134 Kindern, sagte Manuel Fontaine, Unicef-Direktor für die Region West- und Zentralafrika. Borno ist eine Hochburg der Terrormiliz Boko Haram. Die Gruppe will in der Region einen Gottesstaat auf Grundlage der islamischen Rechtssprechung Scharia errichten.

