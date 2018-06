Istanbul (dpa) - Ungeachtet aller Mahnungen aus Europa ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bereit, in seinem Land die Todesstrafe wieder einzuführen. Dies sagte Erdogan in der Nacht in einer Rede vor Anhängern in Istanbul. Voraussetzung sei ein verfassungsändernder Beschluss des Parlaments, sagte Erdogan in seinem ersten Interview nach dem gescheiterten Militärputsch dem US-Nachrichtensender CNN. Die Abschaffung der Todesstrafe im Jahr 2004 sei kein Hindernis.

