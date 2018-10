Berlin (dpa) - Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat infolge des Putschversuchs in der Türkei vor Auseinandersetzungen zwischen Türken auch in Deutschland gewarnt. "Wir beobachten die Entwicklung in der Türkei mit großer Sorge", sagte der CSU-Politiker der "Berliner Zeitung". "Durch die türkische Gesellschaft geht ein tiefer Riss. Die Gefahr einer Eskalation der Gewalt im Konflikt zwischen Erdogan-Anhängern und -Gegnern ist auch in Deutschland gestiegen." Herrmann erinnerte an die Ausschreitungen zwischen Kurden und Türken am Ostersonntag in Aschaffenburg.

