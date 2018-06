Avignon (dpa) - Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat sich in Südfrankreich in seinem Hotelzimmer verschanzt. Das Hotel in Bollène knapp 40 Kilometer nördlich von Avignon wurde evakuiert. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Zeugen berichteten nach Angaben des Senders BFMTV von einem verdächtigen Gegenstand, aus dem Kabel herausragten. Es gebe aber bisher nach Angaben der Präfektur des Verwaltungsbezirks Vaucluse keine Bestätigung dafür, dass es sich um eine Bombe handele. Sprengstoffexperten und eine Spezialeinheit der Gendarmerie rückten an.

