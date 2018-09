Würzburg (dpa) - Basketball-Profi Dirk Nowitzki hat bestürzt auf die Axt-Attacke in einem Regionalzug nahe seiner Geburtsstadt Würzburg reagiert. "Sprachlos. In Gedanken bin ich in meiner Heimatstadt Würzburg. Kranke Welt....", schrieb der berühmteste deutsche Basketballspieler im Kurznachrichtendienst Twitter. Nowitzki ist in Würzburg geboren. Ein 17-Jähriger war gestern Abend mit einer Axt und einem Messer auf die Fahrgäste losgegangen und hatte mehrere Menschen verletzt.

