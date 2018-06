Ramallah (AFP) Bei einem Einsatz gegen Demonstranten in einem Vorort von Jerusalem ist ein zwölfjähriger Palästinenser getötet worden. Der Junge wurde nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums am Dienstag in der Region von Al Ram getötet. Laut der palästinsischen Nachrichtenagentur Wafa wurde das Kind von Gummimantel-Munition an der Brust getroffen und erlitt einen Herzstillstand.

