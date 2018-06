Seoul (AFP) Nordkorea hat offenbar trotz eines Verbots durch die Vereinten Nationen erneut Raketen abgeschossen. Das südkoreanische Militär berichtete am Dienstag (Ortszeit) von drei ballistischen Raketen, die in Nordkorea in Richtung des Japanischen Meers abgefeuert worden seien. Das isolierte Land hatte mit seinen Raketentests in den vergangenen Monaten wiederholt gegen UN-Resolutionen verstoßen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.