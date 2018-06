Kitzbühel (SID) - Tennisprofi Jan-Lennard Struff (Warstein) steht im Achtelfinale des ATP-Turniers in Kitzbühel. Der an Nummer acht gesetzte 26-Jährige gewann am Dienstag sein Auftaktmatch gegen den Japaner Akira Santillan mühelos mit 6:2, 6:2 und trifft nun auf Daniel Munoz de la Nava (Spanien), der in der ersten Runde den Stuttgarter Michael Berrer bezwungen hatte.

Am Vortag hatte bereits Mischa Zverev (Hamburg) beim mit rund 520.000 Euro dotierten Turnier im österreichischen Wintersportmekka die Runde der letzten 16 erreicht. Daneben steht zudem der an Position zwei gesetzte Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber (Augsburg) dank eines Freiloses in der zweiten Runde.