Saylorsburg (AFP) Der islamische Prediger Fethullah Gülen rechnet nicht mit einer Auslieferung in die Türkei. Er habe keine Bedenken, sagte der Kleriker in einem Interview, das er der Nachrichtenagentur AFP und anderen Medien in seinem Anwesen in der Ortschaft Saylorsburg im US-Bundesstaat Pennsylvania gab. Die USA seien ein Rechtsstaat. "Ich glaube nicht, dass diese Regierung irgendetwas Beachtung schenken wird, das rechtlich nicht einwandfrei ist." Ein Auslieferungsgesuch der Türkei war bereits 2013 gescheitert.

