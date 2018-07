Washington (AFP) Nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei hat US-Präsident Barack Obama Ankara Unterstützung bei der Aufklärung der Hintergründe zugesichert. In einem Telefongespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan habe Obama den Putschversuch verurteilt und eine Untersuchung der Vorfälle gefordert - "in einer Weise, die das öffentliche Vertrauen in die demokratischen Institutionen und die Rechtsstaatlichkeit stärkt", erklärte das Weiße Haus am Dienstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.