Berlin (AFP) Der chinesische Hausgerätehersteller Midea hat sich eine deutliche Mehrheit von gut 85 Prozent am Augsburger Roboterbauer Kuka gesichert. Zum Ende des Übernahmeangebots am vergangenen Freitag betrug der Anteil 85,69 Prozent, wie Midea am Mittwoch mitteilte. Die übrigen Aktionäre könnten sich noch bis 3. August entscheiden, ihre Anteile ebenfalls zu verkaufen.

