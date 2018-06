München (SID) - Carlo Ancelotti hat das Duell mit seinem Vorgänger Pep Guardiola knapp für sich entschieden. Fußball-Rekordmeister Bayern München gewann am Mittwoch gegen den englischen Spitzenklub Manchester City mit 1:0 (0:0). Erdal Özturk gelang in der 76. Minute vor 68.000 Zuschauern in der Allianz-Arena der Siegtreffer.

Am vergangenen Samstag gewannen die Bayern ihren Testspiel-Auftakt beim westfälischen Oberligisten SV Lippstadt mit 4:3 (3:0).