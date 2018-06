Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss auf seiner Asien-Reise auf Weltmeister Matthias Ginter verzichten. Der 22 Jahre alte Abwehrspieler leidet unter einem Magen-Darm-Infekt. Dies teilte der BVB am Mittwoch mit.

Der Vizemeister bricht in der Nacht zu Donnerstag nach Fernost auf. Bereits einen Tag nach der Ankunft in Shanghai trifft der BVB auf Manchester United. Einen Tag vor der Rückreise steht am 28. Juli in Shengzhen ein weiteres Spiel gegen Manchester City an.

Um den für die Olympischen Spiele (4. bis 20. August) nominierten Ginter hatte es zuletzt Gerüchte um einen Wechsel zum Hamburger SV gegeben, Dortmund hatte aber einem Transfer eine Absage erteilt. "Wir planen die nächste Saison mit Matze", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc der Bild-Zeitung.