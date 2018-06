München (SID) - Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von Bayern München rechnet fest mit einer Rückkehr von Uli Hoeneß ins Amt des Präsidenten beim Fußball-Rekordmeister. "Das würde niemanden überraschen bei Bayern München", sagte der Klubboss am Mittwochabend vor dem Testspiel gegen Manchester City im ZDF auf die Frage, ob Hoeneß im Herbst wieder im Amt sei.

Rummenigge betonte aber, dass er sich mit Hoeneß bezüglich eines Comebacks nach dessen Haftzeit noch nicht ausgetauscht habe. "Das erste Gespräch, das Uli führen wird, wird mit dem aktuellen Präsidenten Karl Hopfner sein, diese beiden müssen sich verständigen, das ist das Wichtigste", sagte er. Hopfner hatte jedoch bereits erklärt, dass er Hoeneß nicht im Wege stehen würde, falls der langjährige Patron zurückkommen möchte.

Hoeneß (64) selbst hat sich noch nicht öffentlich erklärt, dürfte dies aber in Kürze tun. Aus dem Umfeld des ehemaligen Bayern-Machers heißt es, er strebe die Rückkehr in die Doppelfunktion Präsident und Aufsichtsratschef an, die er bis zu seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung inne gehabt hatte. Bei seinem Abschied vom FC Bayern hatte er angekündigt: "Das war's noch nicht!"