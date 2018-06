Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Schauspieler Tom Sizemore

(54) ist in Los Angeles wegen Vorwürfen von häuslicher Gewalt

festgenommen worden. Bei der Polizei sei am Dienstag ein Notruf eingegangen, teilte eine Polizeisprecherin der "Los Angeles Times" mit. Über die Vorwürfe und das Opfer wurde nichts Näheres bekannt.

Der Schauspieler, der durch Rollen in "Black Hawk Down" und "Der Soldat James Ryan" bekannt wurde, ist schon häufiger mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Sizemore stand zuletzt für die TV-Serie "Shooter" vor der Kamera.