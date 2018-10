Kitzbühel (SID) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ist beim ATP-Turnier in Kitzbühel bereits in der zweiten Runde ausgeschieden und muss den Traum von einer erfolgreichen Titelverteidigung begraben. Gegen den ungesetzten Russen Karen Chatschanow unterlag der 32-Jährige, der als Nummer zwei der Setzliste in der ersten Runde ein Freilos hatte, mit 4:6, 4:6.

Gegner des Russen in der Runde der letzten Acht ist nun der Serbe Dusan Lajovic (Nr.6), der zuvor gegen Mischa Zverev (Hamburg) mit 6:4 und 6:4 die Oberhand behalten hatte.

Jan-Lennard Struff ist derweil erstmals in dieser Saison ins Viertelfinale eingezogen. Der 26 Jahre alte Warsteiner bezwang im Achtelfinale den Spanier Daniel Munoz de la Nava 7:5, 7:5 und hat damit bereits ein Preisgeld von 13.400 Euro sicher. Im Viertelfinale geht es für Struff gegen Paolo Lorenzi (Italien/Nr. 4).

Der Stuttgarter Michael Berrer war bereits in der ersten Runde des mit knapp 520.000 Euro dotierten Turniers an Munoz de la Nava gescheitert.