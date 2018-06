Kiew (AFP) In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist ein bekannter Journalist bei einem Bombenanschlag getötet worden. Der Sprengsatz detonierte am Mittwoch im Auto des Journalisten Pawel Scheremet, wie AFP-Reporter berichteten. Der Wagen ging demnach sofort in Flammen auf. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko nannte den Tod des renommierten Journalisten eine "schrecklichen Tragödie" und ein "Verbrechen". Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen, sagte er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.