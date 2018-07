Berlin (AFP) Die Essener SPD-Bundestagsabgeordnete Petra Hinz legt ihr Mandat wegen der Fälschung ihres Lebenslaufs nieder. Ihr Anwalt teilte am Mittwoch in Essen mit, Hinz habe Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) darüber bereits informiert und ihn um einen Termin gebeten, um den Verzicht offiziell zu erklären. Die Politikerin hatte zuvor eingeräumt, Abitur und einen Jura-Studienabschluss in ihrem Lebenslauf erfunden zu haben.

