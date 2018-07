New York (dpa) - Die erste TV-Debatte im US-Wahlkampf zwischen Demokraten und Republikanern findet am 26. September in New York statt. Ursprünglich hatte die Wright State Universität in Dayton das voraussichtliche Aufeinandertreffen von Hillary Clinton und Donald Trump ausrichten sollen. Auch aus Sorgen um die Sicherheit habe die Universität sich dagegen entschieden, hieß es vom Präsidenten. Anders als private Universitäten, die die Debatten sonst ausgerichtet haben, kann die öffentliche Universität in Dayton den Campuszugang nicht einschränken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.