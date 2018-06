Köln (AFP) Die nordrhein-westfälische Polizei hat ein mutmaßliches Diebespaar festgenommen, das mehr als tausend Postsendungen aus insgesamt zehn Verteilerkästen in Leverkusen gestohlen haben soll. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln am Donnerstag mitteilten, war Ende Juni einer Postbotin der Schlüssel für die Kästen gestohlen worden, aus denen sie an ihrer Strecke die auszutragende Post auf ihr Fahrrad nachlädt. Danach häuften sich demnach die Diebstähle aus den Kästen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.