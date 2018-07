Detroit (AFP) Erstmals seit fünf Jahren hat die Opel-Mutter General Motors (GM) wieder einen Gewinn in Europa erwirtschaftet. Im zweiten Quartal bis Ende Juni betrug das Betriebsergebnis hier 100 Millionen Dollar (91 Millionen Euro), wie GM am Donnerstag mitteilte. Das ist seit dem zweiten Quartal 2011 das erste Quartal in der Gewinnzone.

