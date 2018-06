Stockholm (AFP) Der Verkauf seiner Braunkohlesparte in Deutschland hat dem schwedischen Energiekonzern Vattenfall einen Milliardenverlust beschert. Das Minus im zweiten Quartal von April bis Juni betrug 28,6 Milliarden Kronen (drei Milliarden Euro), wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Allein in Deutschland habe Vattenfall rund 21 Milliarden Kronen abschreiben müssen, teilte Unternehmenschef Magnus Hall mit.

