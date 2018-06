Brøndby (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC trifft in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation auf Brøndby IF aus Dänemark. Die Mannschaft des ehemaligen Leipziger und Stuttgarter Trainers Alexander Zorniger gewann im Elfmeterschießen 5:3 gegen Hibernian Edinburgh. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung stand es 1:0 für die Gäste aus Schottland. Die Rückkehr von Hertha BSC nach sechseinhalb Jahren Abwesenheit vom internationalen Fußball-Geschäft steigt am kommenden Dienstag beim Hinspiel im Berliner Jahnsportpark.

