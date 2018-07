Rio de Janeiro (dpa) - Brasiliens Bundespolizei hat zehn Verdächtige festgenommen, die einen Terroranschlag auf die Olympischen Spiele geplant haben sollen. Wie Justizminister Alexandre de Moraes mitteilte, sind alle Festgenommenen Brasilianer. Sie kamen in Untersuchungshaft. An der Operation in zehn Bundesstaaten nahmen 130 Polizisten teil - es gibt Hinweise auf islamistische Motive der Gruppe, die sich "Verteidiger der Scharia" genannt habe. Den Verdächtigten könnten bis zu 15 Jahre Haft drohen.

