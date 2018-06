Köln (SID) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS entscheidet über den Einspruch von 68 russischen Leichtathleten, die von der IAAF nicht für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro zugelassen worden sind. Auch das Internationale Olympische Komitee blickt mit Spannung auf das Urteil, da es erst im Anschluss über einen generellen Olympia-Ausschluss russischer Athleten entscheiden will.

Auf der 18. Etappe der Tour de France steht ein Bergzeitfahren auf dem Programm. Für den Gesamtführenden Chris Froome und seine Rivalen geht es nach dem Start in Sallanches 17 Kilometer allein im Kampf gegen die Uhr bergan. Erwartet wird, dass sich das Bild der Gesamtwertung weiter festigt.

Die deutschen U19-Junioren kämpfen am Donnerstag bei der EM in Baden-Württemberg um die Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft 2017 in Südkorea. Mit einem Sieg im Spiel um Platz fünf in Sandhausen gegen die Niederlande ist der Weltmeister-Nachwuchs qualifiziert. Anpfiff in Sandhausen ist um 19.00 Uhr.