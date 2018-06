Washington (SID) - Die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki (Berlin) ist beim WTA-Turnier in Washington im Achtelfinale ausgeschieden. Die 26-Jährige verlor gegen die an Nummer vier gesetzte Französin Kristina Mladenovic mit 3:6, 3:6. Ihr Auftaktmatch gegen die Slowakin Kristina Kucova hatte die in der Weltrangliste auf Platz 81 zurückgefallene Lisicki in zwei Sätzen gewonnen.