Cleveland (AFP) Am Rande des Parteitags der US-Republikaner in Cleveland ist es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. 18 Menschen wurden am Mittwoch festgenommen, wie der örtliche Polizeichef Calvin Williams mitteilte.

