Mainz (AFP) Die Angst vor Anschlägen in Deutschland ist gestiegen: Nach 69 Prozent vor zwei Wochen befürchten nach dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer nun 77 Prozent der Befragten, dass es in nächster Zeit in Deutschland Anschläge geben wird. Ein Fünftel der Befragten geht nicht davon aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.